Sason'da Halk Günü Buluşmaları Gerçekleşti

Güncelleme:
Sason Kaymakamlığı ve Belediyesince düzenlenen Halk Günü Buluşmaları programında ilçedeki birlik ve beraberlik vurgulandı. Kaymakam Furkan Başar, katılımcılara hitaben bir konuşma yaparak, devletin milletiyle birlikte olmasının önemine değindi. Programda Kaymakam Başar'a Fahri Hemşehrilik Payesi verildi.

Batman'ın Sason Kaymakamlığı ve Belediyesince "Halk Günü Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda konuşan Kaymakam Furkan Başar, ilçedeki birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Devletin milletiyle bir arada olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başar, ilçenin bundan sonra da birlik, beraberlik ve kardeşlikte bir arada olmasını temenni etti.

Programda, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir tarafından Kaymakam Başar'a Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verildi.

Programa, Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
