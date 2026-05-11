Sason'da "Aile İçi İletişim Semineri" düzenlendi

Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde, aile içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla seminer düzenlendi. Doç. Dr. Davut Okçu'nun katıldığı programda, iletişim, sağlıklı ebeveynlik ve çocuklarla bağ kurma konuları ele alındı.

Batman'ın Sason ilçesinde, aile içi iletişimin güçlendirilmesine yönelik seminer gerçekleştirildi.

İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Kaymakamlık himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında "Aile İçi İletişim Semineri" düzenlendi.

Programda, Batman Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Davut Okçu tarafından "aile içi iletişim", "çocuklarla sağlıklı bağ kurma" ve "bilinçli ebeveynlik" konularında sunum yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Cihan, yaptığı açıklamada, eğitimle yükselen, iletişimle güçlenen bir Sason için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, programa katkı Doç. Dr. Okçu'ya ve velilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Metin Özmen
