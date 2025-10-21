Sason'da 8 Kilometrelik Yol Asfaltlandı
Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nın yüksek rakımlı bölgesinde 8 kilometrelik yol asfaltlama çalışması tamamlandı. Projenin, bölgedeki ulaşımı kolaylaştırması hedefleniyor.
Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol projesinde ekipler, yüksek rakımlı bölgede 8. kilometreye kadar asfaltlama çalışmasını tamamladı.
İl Özel İdaresi yetkilileri, projenin tamamlanmasının ardından bölgeye ulaşımın kolaylaşacağını belirtti.
Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel