Sason'da KÖYDES Yatırım Programı Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen toplantıda 2026 yılı için köylerde yapılacak yatırımlar ve kırsal yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik projeler ele alındı.

Batman'ın Sason ilçesinde 2026 Yılı KÖYDES Yatırım Programı Toplantısı gerçekleştirildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2026 yılında köylerde yapılması planlanan yatırımlar ele alınarak, kırsal alanlarda yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik alt ve üst yapı ihtiyaçları değerlendirildi.

Başar, KÖYDES kapsamında yürütülecek çalışmalarla kırsalda yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri Ömer Taş ve Mehmet Yıldız ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
