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Sason'da "1. Robotik ve Teknoloji Sergisi" açıldı

Sason'da '1. Robotik ve Teknoloji Sergisi' açıldı
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Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen 1. Robotik ve Teknoloji Sergisi'nde öğrenciler, bilim ve teknoloji alanındaki projelerini sergiledi. Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürü stantları ziyaret ederek öğrencilerden bilgi aldı.

Batman'ın Sason ilçesinde "1. Robotik ve Teknoloji Sergisi" açıldı.

Sason Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen sergide, öğrenciler bilim ve teknoloji alanında yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirilen sergiye, Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüsamettin Akın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Cihan katıldı.

Stantları ziyaret eden Ciğer, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Ciğer, sergide emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA / Metin Özmen
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