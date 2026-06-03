Sıfır Atık Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'nda (SAS2026) dereceye giren okullar ile öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi.

Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen çalışmalarla sıfır atık yaklaşımının küresel bir harekete dönüştüğünü söyledi.

Sıfır atığın insanlığın doğayla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlayan bir dönüm noktası haline geldiğini belirten Ökten, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hedefimiz, öğrencilerimizin çevresel sorumluluk bilincini erken yaşlardan itibaren yükseltmektir. Bizler biliyoruz ki ağaç yaşken eğilir, çevre bilinci ise okul sıralarında yeşerir. Bu inançla bugün 40 binden fazla okulumuz temel seviye 'sıfır atık belgesi' almaya hak kazanarak bu dönüşümün öncüsü olmuştur." dedi.

Aynı şekilde 2 bine yakın geri dönüşüm kütüphanesi ile çocukları hem kitapla hem de çevre dostu yaşam kültürüyle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Ökten, söz konusu kütüphanelerin sıfır atık bilincinin somut birer örneği, her bir okulun ise daha temiz bir geleceğin en güçlü adımı olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde öğrenciyi sıfır atık eğitimiyle buluşturduklarını aktaran Ökten, "Eğitimin mimarı olan 160 bine yakın öğretmenimiz sıfır atık eğitimi alırken, 170 bin öğretmenimiz ise iklim değişikliği ve çevre eğitimiyle bilgi ve farkındalığını en üst seviyeye taşıdı." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül ise "Sıfır atığın başkenti İstanbul." iddiasıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu hafta düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na 120'si bakan ve bakan düzeyinde temsilciler olmak üzere 183 ülkeden katılım olacağını ifade eden Gül, "Sıfır Atık Vakfımızın yaptığı bu etkinlik orta ölçekli bir ülkenin tek başına bile yapamayacağı büyüklükte bir etkinlik. Bunu neden anlatıyorum? Sıfır atık, Türkiye ile birlikte dalgalanan bir bayrağa dönüştü, son sözü Türkiye söylüyor. Yıllarca özendiğimiz, gıpta ettiğimiz, güzel örnek olarak alıp uyguladığımız kriterleri sıfır atıkta artık Türkiye ve Türkiye ile birlikte hareket eden ülkeler ortaya koyacaklar." diye konuştu.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin de yarışmaya başvurduğunu söyledi.

Jüri değerlendirmesi neticesinde bazı eserlerin ödüllendirildiğini belirten Ağırbaş, yarışmaya katılan her öğrencinin ve eserlerinin kıymetli olduğunu dile getirdi.

İstanbul Valiliği işbirliği ile 1-7 Haziran'ın İstanbul Sıfır Atık Haftası ilan edildiğini hatırlatan Ağırbaş, bu hafta kent genelinde "sıfır atık" temalı 1500'den fazla etkinlik gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Yarışmadaki eserler sergilendi

Konuşmaların ardından protokol üyelerince, yarışmada derece elde eden okullar ile öğretmenler ve öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Dereceye girenlere bisiklet, fotoğraf makinesi ve tablet gibi hediyeler verildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de üç öğretmene, "Çevre Beratı" verdi.

Programda, çocukların oluşturduğu Sıfır Atık Korosu sahne alarak, "sıfır atık" şarkısını seslendirdi.

Yine çocukların oluşturduğu Sıfır Atık Halk Oyunları ekibinin gösteri yaptığı programda, sıfır atık temalı tiyatro sahnelendi.

Dünya çocuklarını temsilen sıfır atık konseptli kıyafetleriyle gösteri sunan öğrenciler, dünyayı atıklardan kurtaran çocukların anlatıldığı senaryoyu sahnede canlandırdı.

Program sonunda, yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Katılımcılar sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.