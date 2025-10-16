Haberler

Şas Partisi Lideri Deri'den Hamas'a Cenaze Teslimi Talebi

Şas Partisi lideri Aryeh Deri, İsrailli esirlerin cenazeleri teslim edilmeden Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına karşı çıkarak, Refah Sınır Kapısı'nın açılmamasını ve Gazze'ye yardım girişlerinin durdurulmasını talep etti.

Koalisyon hükümetinde yer alan Şas Partisi lideri Aryeh Deri, ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin tamamı teslim edilinceye kadar Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını durdurması çağrısında bulundu.

Deri, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklama, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin cenazelerini getirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Koalisyon ortağı Netanyahu'ya seslenen Deri, Hamas tüm İsrailli esirlerin cenazelerini teslim edinceye kadar varılan ateşkesin uygulanmasını durmasını istedi.

Deri, tüm cenazeler teslim edilinceye kadar Refah Sınır Kapısı'nın açılmamasını ve Gazze'ye yardım girişlerinin durdurulmasını talep etti.

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında elindeki 20 İsrailli sağ esiri 13 Ekim'de serbest bırakmıştı.

Bu adımın ardından Gazze'de sağ esir kalmamıştı. Hamas ayrıca 28 İsrailli ölü esirin 9'unun cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Tel Aviv yönetimine teslim etmişti.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de oluşan ağır yıkım nedeniyle kalan esirlerin cenazelerinin bulunmasının zaman alacağı belirtiliyor.

Öte yandan İsrail, ateşkes anlaşması yürürlüğe girmesine rağmen henüz Refah Sınır Kapısı'nı yaya geçişlerine açmadı.

Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tırdan oluşan insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
