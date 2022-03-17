Saruhanlı'da pazaryeri sorunu çözüme kavuşuyor

SARUHANLI, MANİSA (Bültenler) - Başkan Ergün, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile imzaladığı protokolle halk otobüslerinin parklanmasını yaptığı alanın pazaryeri olarak kullanılabilmesi amacıyla haftanın bir günü ilçe belediyesine tahsis etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin arasında imzalanan protokolle ilçedeki pazaryeri sorunu çözüme kavuştu. Bu kapsamda Başkan Ergün ve Başkan Bilgin arasında imzalanan protokolle, ilçedeki halk otobüslerinin parklanmasını yaptığı alan her hafta bir gün pazaryeri kurulabilmesi amacıyla ilçe belediyesine tahsis edildi. İmzalanan protokolün ardından konuşan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin," Büyükşehir Belediye Başkanımız Saruhanlı için çok önemli bir hizmeti bizlere tahsis ediyor. Bu anlamda Saruhanlılı hemşerilerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.Saruhanlı'da geliş gidiş yolumuz olması gerekiyordu. Cuma pazarı, gidiş var. Ama geliş aynı istikamette olduğu için trafik sorunu yaşıyorduk. UKOME'den alınan kararla yolu gidiş-geliş olarak düzenledik. Fakat pazaryerini kaldırmamız gereken bir alana ihtiyacımız vardı. Burada, haftanın 1 günü Cuma pazarını kuracağız. Daha derli toplu hale getireceğiz. Diğer günlerde Saruhanlı halk otobüslerinin otopark olarak kullanabileceği bir alan. Ben bu anlamda başkanımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Ergün de imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

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