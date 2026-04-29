Sarsılmaz, Saha Expo 2026 Öncesinde Yeni Nesil Savunma Sistemlerini Tanıttı

Sarsılmaz, Düzce'de düzenlediği basın turunda SAHA EXPO 2026 öncesinde yeni nesil savunma sistemlerini tanıttı.

Sarsılmaz, Düzce'deki entegre üretim tesisinde düzenlediği basın turunda, 5-9 Mayıs günleri arasında düzenlenecek SAHA EXPO 2026 öncesinde yeni nesil savunma sistemlerini ve üretim kabiliyetlerini tanıttı.

Basın turunda şirketin üretim, Ar-Ge, kalite kontrol ve entegrasyon süreçleri yerinde incelendi. Program kapsamında, "SAR9 SP Special tabanca, SAR Drone Killer tüfek, SAR 556 MT makineli tüfek, Türkiye'nin ilk silahlı SARBOT robotik platformu, gizlenebilir uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) ve 20 mm 6 namlulu top sistemi" tanıtıldı.

LA2 Dynamics tarafından geliştirilen SARBOT'un keşif-gözetleme ve silahlı müdahale görevlerine yönelik bir robotik platform olduğu, yeni versiyonunun SAHA EXPO 2026'da tanıtılmasının planlandığı belirtildi. TR Mekatronik tarafından geliştirilen 20 mm 6 namlulu top sisteminin yerli imkanlarla üretildiği ve fuarda sergileneceği ifade edildi.

BEST Defence tarafından geliştirilen gizlenebilir UKSS'nin farklı platformlara entegre edilebildiği ve çeşitli kullanım senaryolarına yönelik tasarlandığı aktarıldı. Programda ayrıca insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirilen SAR Drone Killer sistemi ile radarlı platformlar hakkında bilgi verildi.

SAR 556 MT makineli tüfeğin hem piyade kullanımı hem de platform entegrasyonu için geliştirildiği, SAR9 SP Special modelinin ise özel operasyon ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandığı bildirildi.

Sarsılmaz'ın, söz konusu sistemleri SAHA EXPO 2026'da uluslararası katılımcılara sunmayı planladığı kaydedildi.

Akalın: "SAHA EXPO 2026'da tam olarak sistemlerin bütüncül yapılarını ortaya koyacağız"

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı ve BEST Defence Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akalın, modern muharebe sahasında başarının entegre sistemlerle sağlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugünün savunma ihtiyaçları, yalnızca iyi tasarlanmış tek bir ürünle karşılanabilecek noktayı geride bıraktı. Artık sahadaki başarıyı; platform, sensör, yazılım, mühimmat ve silah sistemlerinin birlikte çalışabildiği bütüncül yapılar belirliyor. Sarsılmaz olarak, SAHA EXPO 2026'da tam olarak bu yaklaşımı ortaya koyacağız. Sarsılmaz, BEST Defence, LA2 Dynamics, TR Mekatronik, BPS ve ÜNİMETAL ile birlikte yalnızca ürünlerimizi değil, uçtan uca çözüm üreten savunma ekosistemi vizyonumuzu sergileyeceğiz. Sahadaki başarı; platform, sensör, yazılım, mühimmat ve silah sistemlerinin birlikte çalışabildiği yapılarla mümkün oluyor."

Aliş: "Bugün geldiğimiz noktada, bir ordunun farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek entegre bir yapı sunuyoruz"

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş de konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, bir askeri birliğin ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayabilecek ürün çeşitliliğine sahip, dünyanın sayılı savunma sanayii şirketlerinden biri ve aynı zamanda güçlü bir teknoloji şirketi konumundayız. Sarsılmaz, tabancalardan otomatik tabancalara, piyade tüfeklerinden ağır makineli ve makineli tüfeklere, 20-25-30 mm toplara uzanan ürün çeşitliliğiyle askeri silah üretiminde uluslararası bir aktör konumundadır. Sarsılmaz olarak kendimizi hiçbir zaman sadece bir üretici olarak görmedik. Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik dönüşümünde aktif rol alan, mühendislik odaklı çözümler geliştiren ve savunma ekosistemine yön veren bir teknoloji şirketi olarak konumlandık. Bugün geldiğimiz noktada, bir ordunun farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek entegre bir yapı sunuyoruz."

"Odağımızda savunma, genlerimizde teknoloji var"

Sarsılmaz'ın 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Aliş, şirketin global ölçekteki hedeflerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Sahip olduğumuz bilgi birikimini, değişen tehdit algılarına ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre sürekli güncelliyoruz. Ürün gamımızı genişletirken aynı zamanda ihracat kabiliyetimizi, kullanıcı güvenini ve uluslararası etkimizi de büyütüyoruz. Odağında savunma, genlerinde teknoloji olan bir şirket olarak hedefimiz net: Türk mühendisliğini global ölçekte daha güçlü bir konuma taşımak ve ülkemizin savunma sanayisindeki etkisini uluslararası arenada daha da ileriye götürmek."

Sarsılmaz, silah sistemleri, mühimmat, robotik platformlar ve uzaktan komutalı sistemler alanlarında faaliyet gösterirken, Düzce'de 120 bin metrekarelik alanda bulunan üretim tesisinde çalışmalarını sürdürüyor ve 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

