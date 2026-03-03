Haberler

Artvin'de heyelan; TIR hasar gördü

Artvin'de heyelan; TIR hasar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda meydana gelen heyelanın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları park halindeki bir TIR'ın üzerine düştü ve araçta hasar oluştu.

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının üzerine düştüğü park halindeki TIR'da hasar oluştu.

Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için sıra bekleyen bir TIR'ın üzerine yamaçtan toprak ve kaya parçaları düştü. Heyelanda aracın ön bölümünde hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olası yeni toprak kaymalarına karşı tedbirlerini artıran ekipler, vatandaşları riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Sınır kapısı çevresindeki temizlik ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı

Hepsi annelerinin kuzusuydu! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı

Hepsi annelerinin kuzusuydu! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül'ün acı sonu