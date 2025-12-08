Artvin'de 193 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde hakkında 193 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, Sarp Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isterken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında toplam 69 arama kaydı ve 193 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın, Gürcistan'dan Türkiye'ye geçmek için Sarp Sınır Kapısı'nda işlem yapmaya çalıştığını tespit etti.

Yakalanan şüpheli, işlemlerin ardından Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Ekipler, şüphelinin başkalarına ait banka hesaplarıyla sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama ve dolandırıcılık suçlarından arama kaydı bulunduğunu belirledi.