Saros Körfezi'nde Yaralı Caretta Caretta Tedavi Altına Alındı

Edirne'nin Enez ilçesinde sahilde yaralı halde bulunan caretta caretta, vatandaşların ihbarı üzerine koruma altına alındı ve tedavi için İstanbul'a gönderildi.

Edirne'nin Saros Körfezi kıyısında sahilde yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı.

Enez ilçesinde vatandaşlar sahilin Karagöl mevkisinde başından yaralı caretta carettayı fark ederek yetkililere bildirdi.

Ekipler gelene kadar vatandaşlar başından yaralanan caretta carettanın sıcaktan etkilenmemesi için üzerine nemli battaniye serdi.

Enez Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi.

DKMP ekiplerince koruma altına alınan yaralı caretta caretta, İstanbul Akvaryum Deniz Canlıları Rehabilitasyon, Bakım, Tedavi ve Koruma Merkezi ekibine teslim edildi.

