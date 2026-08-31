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Saros'ta Yapay Resiflerle Dalış Turizmi Cazibe Merkezi

Saros'ta Yapay Resiflerle Dalış Turizmi Cazibe Merkezi
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EDİRNE'nin Saros Körfezi'nde hayata geçirilen Yapay Resif Projesi, deniz ekosistemini canlandırmanın yanı sıra bölgeyi dalış turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirdi.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'nde hayata geçirilen Yapay Resif Projesi, deniz ekosistemini canlandırmanın yanı sıra bölgeyi dalış turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirdi. Su altına bırakılan yapılar; balıklar ve diğer deniz canlıları için güvenli bir üreme, barınma ve yaşam alanı oluştururken, bölge farklı tecrübe seviyelerindeki yerli ve yabancı dalgıçların da ilgisini çekiyor.

Ediren'nin Keşan ve Enez ilçelerine kıyısı bulunan ve kendi kendini temizleyen Saros Körfezi, berrak suyu ve zengin su altı yaşamıyla dalış turizminin önemli merkezleri arasında yer alıyor. Körfez, İstanbul'a yakınlığı, batıkları ve yapay resifleriyle farklı seviyelerdeki dalıcıları ağırlıyor. Edirne Valiliği tarafından bölgede dalış turizmini geliştirmek ve sualtı canlılığını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Saros Körfezi'ne daha önce Airbus A330 tipi yolcu uçağı, Nusret Mayın Gemisi modeline benzetilen sahil güvenlik gemisi, M62 T model muharebe tankı ile çeşitli obje ve simge eserlerin benzerleri batırılmıştı.

17 DALIŞ NOKTASI BULUNUYOR

İbrice Limanı önlerinde 20 metre derinliğe son olarak ise Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in de katılımıyla Selimiye Camisi, Meriç Köprüsü, Edirne Sarayı, Adalet Kasrı ve Makedonya Kulesi'nin küçültülmüş modelleri batırıldı. 6 dalış okulunun faaliyet gösterdiği İbrice Limanı'nda 17 dalış noktası bulunuyor. Yerli ve yabancı birçok dalış tutkununu ağırlayan körfezde gece dalışları da ilgi çekiyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Yapay Resif Projesi kapsamında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Saros Körfezi'nin Türkiye'nin önemli doğal zenginliklerinden biri olduğunu belirterek, projenin deniz canlılarına yeni yaşam alanları kazandıracağını, ayrıca dalış turizmi açısından da bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğini ifade etti.

YAKLAŞIMK 20 BİN DALIŞ GERÇEKLEŞTİ

Edirne Valisi Yunus Sezer de İbrice Limanı'nın Türkiye'nin önemli dalış turizmi merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Geçen yıl denize batırılan tankın görüntülerinin internet ortamında yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendiğini belirten Sezer, bölgede bu yıl 15 bin ile 20 bin arasında dalış gerçekleştirildiğini söyledi. Yapay resiflerin deniz yaşamının yanı sıra dalış turizmine de katkı sağlayacağını ifade eden Sezer, "Amacımız daha düzenli sahiller, daha nitelikli bir turizm ve bu doğa harikası bölgenin bütün değerleriyle korunmasıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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