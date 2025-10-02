Sarkozy'ye Avukatlardan Şikayet: Yargıyı İtibarsızlaştırma Suçlaması

Fransa'da bir grup avukat, mahkemenin kendisi hakkında verdiği mahkumiyet kararını eleştiren eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında "yargıyı itibarsızlaştırdığı" gerekçesiyle şikayette bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi tarafından 25 Eylül'de suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin hakkındaki kararı eleştirmesi tepki ile karşılandı.

Yaklaşık 20 avukat, mahkemenin kararını "hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlali" olarak değerlendiren Sarkozy'yi "yargıyı itibarsızlaştırmak" ve "halkın adalet sistemine olan güvenini zedelemekle" suçladı.

Sarkozy'nin yargı sistemini eleştirmesine karşı çıkan avukatlar eski Cumhurbaşkanı hakkında şikayette bulundu.

Paris Ceza Mahkemesinin 25 Eylül'deki kararının ardından Fransız gazetesi JDD'ye verdiği röportajda Sarkozy, mahkemenin "hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiğini" belirterek, kendisine yönelik "komplolara, karalamalara ve hakaretlere" boyun eğmeyeceğini söylemişti.

Sarkozy 5 yıl hapse mahkum edilmişti

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan mahkum etmiş ve 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy'nin temyiz yoluna gitme hakkı bulunurken, cezanın birkaç ay içinde infaz edilmesi bekleniyor.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.