Sarkozy'nin Yargıtay İtirazı Reddedildi, 1 Yıl Hapis Cezası Onandı

Güncelleme:
Fransa Yargıtayı, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 'telekulak' davasındaki itirazını reddetti ve 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezasını onayladı. Sarkozy, başka bir davadan aldığı cezaların ardından ikinci kez mahkumiyet yaşadı.

Fransa'da Yargıtay, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluktan mahkum edildiği "telekulak" davasında yaptığı itirazı reddederek hakkındaki 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezasını onadı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Yargıtay, eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin telekulak davasına ilişkin itirazını değerlendirdi.

Yargıtay, Sarkozy'nin temyiz başvurusunu reddederek eski Cumhurbaşkanı hakkında alt mahkemenin verdiği 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezasını onadı.

Bu ceza, Libya davasındaki mahkumiyetinin ardından Sarkozy'nin adli siciline geçen ikinci kesinleşmiş ceza oldu.

Paris İstinaf Mahkemesi 14 Şubat 2024'te Sarkozy'yi Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse ettiği gerekçesiyle 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme cezasının infazı için elektronik kelepçe gibi yöntemlerin uygulanmasına hükmetmişti.

Telekulak davası

Sarkozy'ye, hakkında açılan başka bir adli soruşturmada bilgi edinmek için "nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı.

Bu davada Sarkozy, L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e, Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlenmişti.

Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy ayrıca "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek almakla" suçlandığı Libya davasında 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
