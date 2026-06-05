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Kayıp olarak aranıyordu, denizde cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranıyordu, denizde cansız bedeni bulundu
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kayıp olarak aranan Binnaz Demir'in (58), denizde hareketsiz yatarken bulunan cesedi olduğu belirlendi. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, kayıp olarak aranan Binnaz Demir'in (58), denizde cansız bedeni bulundu.

Şarköy'ün Hürriyet Mahallesi'nde oturan Binnaz Demir, geçen salı evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Demir'i aramak için çalışma başlatıldı. Dün öğle saatlerinde, Şarköy'ün İstiklal Mahallesi'ndeki belediye sosyal tesislerinin sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, cesedin kayıp olarak aranan Binnaz Demir'e ait olduğu belirlendi. Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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