Şarköy'de İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, inşaat iskelesinden düşen 35 yaşındaki işçi R.M. hayatını kaybetti. Olayın ardından inşaat sahibi ve yüklenici gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde inşaatın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.
Camikebir Mahallesi Önder Sokak'ta bir inşaatın iskelesinde çalışan R.M, dengesini kaybederek 3'üncü kattan zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde R.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İnşaat sahibi B.G. ve yüklenici E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel