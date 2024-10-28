Şarköy'de 'Cumhuriyet ve Atatürk için fırçanı al gel' Etkinliği Düzenlendi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, ortaokul ve lise öğrencileri hayallerindeki figürleri resmetti. Etkinliğe katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, "Cumhuriyet ve Atatürk için fırçanı al gel" etkinliği organize edildi.
Şarköy Kent Konseyi ve Şarköy Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte ortaokul ve lise öğrencileri, hayallerindeki figürleri resmetti.
Bisiklet, boya takımı ve çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi.
Etkinliğe, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı Alpay Var, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.