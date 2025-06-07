Şarköy'de Cankurtaranlara Eğitim Verildi

Şarköy'de Cankurtaranlara Eğitim Verildi
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde mavi bayraklı plajlarda görev yapacak cankurtaranlar için eğitim programı düzenlendi. Eğitimin içeriğinde cankurtaranlık görev ve sorumlulukları ile kazazedeye müdahale teknikleri yer aldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde mavi bayraklı plajlarda görev yapacak cankurtaranlara eğitim verildi.

Şarköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim programında ilçedeki 8 mavi bayraklı plajda görev alacak cankurtaranlara görevleri hakkında bilgiler verildi.

Cankurtaranlara, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu cankurtaran yönetmeliği kapsamında cankurtaran görev yetki ve sorumlulukları, yönetmelik kapsamında kullanılması gereken araç gereç ve tıbbi malzemeler, alınacak güvenlik tedbirleri, olaylara müdahale şekilleri, sağlık ve güvenlik birimleri ile iletişim konuları anlatıldı.

Ardından cankurtaranlara kazazedeye müdahale konusunda tatbikat yaptırıldı.

Programa katılan Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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