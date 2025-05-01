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Şarkışla'da Yeni Eğitim Kursları Başlıyor

Şarkışla'da Yeni Eğitim Kursları Başlıyor
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Şarkışla Halk Eğitimi Merkezi, İngilizce, bağlama ve direksiyon eğitimi öğreticiliği kursları düzenleyecek. Merkez Müdürü Mustafa Hatiboğlu, son 10 yılda 1100 kurs düzenlendiğini belirterek, yeni kursların gençler ve yetişkinler için önemli fırsatlar sunacağını ifade etti.

Şarkışla Halk Eğitimi Merkezi, İngilizce, bağlama ve direksiyon eğitimi öğreticiliği kursları düzenleyecek.

Şarkışla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Hatiboğlu, AA muhabirine, son 10 yılda 1100 kurs düzenlediklerini söyledi.

Merkezlerinde devam eden 22 kursun olduğunu belirten Hatiboğlu, taleplere göre yeni kurslar açtıklarını ifade etti.

Kurs başvurularının başladığını vurgulayan Hatiboğlu, "Son 10 yılda binlerce kişiye farklı alanlarda eğitim sunduk. Yeni dönemde açılacak kurslarımızla da hem kişisel hem mesleki gelişimi desteklemeyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum." diye konuştu.

İngilizce, bağlama ve direksiyon eğitimi öğreticiliği kursları açacaklarını kaydeden Hatiboğlu, özellikle gençler ve yetişkinler için açılacak kursların istihdam ve sosyal gelişim açısından önemli fırsatlar sunacağını aktardı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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