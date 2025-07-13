Şarkışla'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Şarkışla'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve çatıda mahsur kalan bir köpek yavrusu kurtarıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yukarı Mahalle Kaleönü Sokak'ta İsmail Peker'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangında, çatı katında mahsur kalan bir köpek yavrusu da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bu arada, ilçeye bağlı Hocabey köyünde ise Fevzi Algül'e ait tandırlıkta çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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