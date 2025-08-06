Şarkışla'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Şarkışla'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

G.Y. (21) idaresindeki 01 CZD 05 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, B.Y. (75) yönetimindeki 58 TL 480 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kazada, sürücüler ile Z.E.E. (12), E.E. (14), D.E. (34), Z.Y. (70), M.M. (15) ve S.Ö. (19) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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