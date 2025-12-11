Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gültekin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda A.Ç. (67) yönetimindeki 38 BU 680 plakalı otomobil ile N.D. (30) idaresindeki 38 AHD 789 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ö.D. ve A.Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
