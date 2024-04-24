Şarkışla'da Öğrencilere Oyunlarla Dolu Bir Gün
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Çocuklar Oyunsuz Kalmasın' projesi kapsamında öğrencilere çeşitli aktiviteler düzenlendi. Proje kapsamında öğrenciler, halat çekme, parkur oyunları, basketbol ve futbol gibi oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Şarkışla Gençlik Merkezi Müdürü Samet Şahin, projenin dönem bitimine kadar tüm okulları gezeceklerini belirtti.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Gençlik Merkezinin hazırladığı "Çocuklar Oyunsuz Kalmasın" projesi kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli aktiviteler düzenlendi.
Şarkışla Gençlik Merkezi Müdürlüğü ekipleri proje kapsamında Milli Egemenlik İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Proje kapsamında öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.
Şarkışla Gençlik Merkezi Müdürü Samet Şahin, tüm okullarda öğrencileri oyunlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Proje kapsamında öğrencilerin halat çekme, parkur oyunları, basketbol, futbol gibi oyunlar oynadığını belirten Şahin, "Ekibimizde gönüllü gençlerimizle ve kadrolu personelimizle beraber dönem bitimine kadar köyler de dahil olmak üzere tüm okullarımızı gezeceğiz." dedi.