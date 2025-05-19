Şarkışla'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Şarkışla'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.İ.D. (17) idaresindeki 58 AFJ 316 plakalı motosiklet, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde aynı yönde seyir halinde olan F.M.Ş. (47) yönetimindeki 58 EY 220 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilin ve motosikletin sürücüleri, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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