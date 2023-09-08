Şarkışla'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.I. (19) idaresindeki 58 ER 413 plakalı motosiklet, Gültekin Mahallesi Havuzlu kavşakta, C.K'nin (41) kullandığı 38 DG 131 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Güncel