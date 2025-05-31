Şarkışla'da Leyleklerin Yuvası Koruma Altında

Şarkışla'da Leyleklerin Yuvası Koruma Altında
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mahalle sakinleri, aydınlatma direğine yuva yapan leylekleri korumak için imza kampanyası başlatıyor. Geçen yıl yapılan yuvayı bu yıl da kullanan leylekler, artık mahallenin sembolü haline geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde aydınlatma direğine yuva yapan leylekler, mahalle sakinlerinin geçen yıl yaptığı yuvaya bu yıl da yerleşti.

Gültekin Mahallesi'nde aydınlatma direğine geçen yıl leylekler için özel yuva yapan mahalle sakinlerinden Mustafa Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinde bugüne kadar leylekler için 6 yuva yaptıklarını söyledi.

Leyleklerin artık mahallenin sembolü olduğunu dile getiren Gültekin, "Onları gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Geçen yıl yaptığımız yuvaya inip çıkmakta zorlandıkları için altına bir tekerlek yerleştirildi. Bu sayede daha rahat bir şekilde yerleştiler. Şimdi yuvayı genişletiyorlar. Onları gördükçe mutlu oluyoruz. Elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları kapsamında bazı direklerin söküleceğini öğrendik. Yuvaların bulunduğu direklerin kaldırılmaması için muhtarımız öncülüğünde imza kampanyası başlatacağız." dedi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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