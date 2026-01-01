Haberler

Karla mücadele ekipleri diyaliz hastaları için seferber oldu

Güncelleme:
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 4 köydeki diyaliz hastaları, Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde yolu kardan kapanan 4 köydeki diyaliz hastaları, Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla, Sarıteke, Yahyalı ve Faraşderesi köylerinde yaşayan diyaliz hastaları hastaneye tedaviye gitmek için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yolların ulaşıma kapanması nedeniyle sağlık ekipleri köylere ulaşamayınca bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. İş makineleri ile açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, 4 diyaliz hastasını, ambulansla tedavileri için Şarkışla Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

