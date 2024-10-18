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Şarkışla'da Öğrenciler Sabaha Namazında Buluştu

Şarkışla'da Öğrenciler Sabaha Namazında Buluştu
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri sabah namazı için Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde bir araya geldi. Namaz sonrası öğrencilere çorba ve simit ikram edildi. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, İlçe Müftüsü Serkan Yalçın ve veliler katıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sabah namazında Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde bir araya geldi.

Namazın ardından öğrencilere okulda çorba ve simit ikram edildi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ve İlçe Müftüsü Serkan Yalçın ve veliler de katıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel

Muhsin Yazıcıoğlu Yerel Haberler Şarkışla Güncel sivas

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