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Şarkışla'da İlmihal Yarışması Düzenlendi

Şarkışla'da İlmihal Yarışması Düzenlendi
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen ilmihal yarışmasında öğrenciler başarılı performans sergiledi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "İlmihal Yarışması" düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmada konuşan okul müdürü Gökhan Yağcı, yarışmanın kaybedeninin olmadığını söyledi.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Yağcı, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve destek veren velilere teşekkür etti.

Yağcı, yarışmada en başarılı olan sınıfların okul gezisine katılmaya hak kazandığı belirtti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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