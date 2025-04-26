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Şarkışla'da Geleneksel Türk Tiyatrosu Orta Oyunu Sahnelendi

Şarkışla'da Geleneksel Türk Tiyatrosu Orta Oyunu Sahnelendi
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Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi çerçevesinde Şarkışla'da gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli bir örneği olan orta oyunu sahnelendi. Etkinlik, halkın katılımıyla ücretsiz olarak düzenlendi.

"Somut Olmayan Kültürel Mirasımız, Geleneksel Türk Tiyatrosu Projesi" çerçevesinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde orta oyunu sahnelendi.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC 30) kapsamında Şarkışla Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve çeşitli kültürel paydaşların katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Belediye Binası Seyfettin Soysal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ücretsiz olarak halkın beğenisine sunulan gösteriye, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkan Gültekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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