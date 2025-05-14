Şarkışla'da Plakasız Elektrikli Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde plakasız bir elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu S.K. ve G.K. yaralandı. Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde plakasız elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
S.K. (51) idaresindeki plakasız ve tescilsiz elektrikli motosiklet, Esentepe Mahallesi Şehit Rıfat Çelik Sokak'ta seyir halindeyken devrildi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüyle motosiklette bulunan G.K. (47) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel