Şarkışla'da Asfalt Yama ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belediye ekipleri, asfalt yama, rögar kapağı yükseltme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin farklı noktalarında yapılan asfalt yama çalışmaları kapsamında, yol seviyesinin altında kalan rögar kapaklarının trafiğe uygun hale getirilmesi için çalışma yapıldı.

Belediye ekipleri, yol bakım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemeleri kapsamında Gül-Su set kenarı ve Sanayi Yolu orta refüjünde çim biçimi ve ot temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ulaşım güvenliğini artırmak ve ilçeyi daha estetik hale getirmek için tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

Araç filolarına baca kapağı kesme aparatını da dahil ettiklerini belirten Gültekin, daha yaşanabilir bir Şarkışla için gayretle çalıştıklarını ifade etti.