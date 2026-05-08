Sivas'ta çatısı çöken ahırda 12 küçükbaş hayvan telef oldu
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yağışlar sonrası ahırın çökmesi sonucu 12 küçükbaş hayvan telef oldu, 3 hayvan ise yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yukarı Mahalle'deki boş ahıra satmak için getirdiği kurbanlıklarını bırakan M.S, yağışlar sonrası çatının çöktüğünü görünce yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Şarkışla Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda, küçükbaş hayvanlardan 3'ü yaralı kurtarıldı, 12'si telef oldu.
Kaynak: AA / Muharrem Delice