Şarkışla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı ve şehitlik ziyaret edildi. İlçedeki programlara ilçe protokolü, gazi ve şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.