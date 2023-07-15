Şarkışla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı ve şehitlik ziyaret edildi. İlçedeki programlara ilçe protokolü, gazi ve şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı, şehitlik ziyaret edildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçedeki ilk program Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
Burada açılan fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından, ilçe protokolü Şarkışla Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.
İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in okuduğu duanın ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Programlara Şarkışla Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ilçe protokolü, gazi ve şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.