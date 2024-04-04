Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin göreve başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den Şarkışla Belediye Başkanı seçilen Kasım Gültekin, görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Gültekin, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut'la belediyeye geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen törende Şarkışla Belediye Başkan Vekili Hanife Metin, koltuğu yeni Belediye Başkanı Kasım Gültekin'e devretti.

Seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirten BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Şarkışla'nın yüz akı olan bir belediye başkanımızın tekrar seçilmesi bizleri mutlu etti." dedi.

Gültekin ise ayrıştırmadan, ötekileştirmeden Şarkışla'ya güzel hizmetler yapacağını söyledi.

Belediye Başkan Vekili Metin de Gültekin'e başarı diledi.