Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'a veda ve teşekkür ziyareti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bazı dernek temsilcileri, yerel seçimde aday olmayan Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'a veda ve teşekkür ziyaretinde bulundu.

Şarkışla Yükseköğretim Derneği, Muhsin Yazıcıoğlu Camii ve Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Uluslararası Merhamet Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetici ve üyeleri, makamında ziyaret ettikleri Oğuz'a görev süresince ilçeye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Oğuz'a, tablo hediye edildi.