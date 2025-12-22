İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney, Adli Tıp Kurumuna gönderilecek

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna (ATK) sevk edilecek.

Şüpheli Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde emniyet ekiplerince sağlık kontrolüne götürüldü.

Güney'in İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından saç ve kan örneğinin alınması için ATK'ye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan şüpheli Melisa Döngel'in de soruşturma kapsamında ATK'de saç ve kan örneği vermesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Sak, Biliç, Tilki ve Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından kan ve saç örneklerinin alınması için ATK'ye sevk edilmişti.

Buradaki işlemleri tamamlanarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 4 şüpheli, Başsavcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Öte yandan şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile öğütme aparatı ele geçirilmişti.