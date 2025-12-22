Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney, Adli Tıp Kurumuna gönderilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek. Aynı soruşturma çerçevesinde başka ünlü isimler de gözaltına alındı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna (ATK) sevk edilecek.

Şüpheli Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde emniyet ekiplerince sağlık kontrolüne götürüldü.

Güney'in İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından saç ve kan örneğinin alınması için ATK'ye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan şüpheli Melisa Döngel'in de soruşturma kapsamında ATK'de saç ve kan örneği vermesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Sak, Biliç, Tilki ve Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından kan ve saç örneklerinin alınması için ATK'ye sevk edilmişti.

Buradaki işlemleri tamamlanarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 4 şüpheli, Başsavcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Öte yandan şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile öğütme aparatı ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Konya Havzası, her yıl 10 santimetre çöküyor

Konya havzası alarm veriyor: Her yıl 10 santimetre çöküyor
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
title