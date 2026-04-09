Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
İstanbul'da, şarkıcı Yusuf Güney'in uyuşturucu ve uyarıcı içeren bir çayı özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, dijital platformda yayınlanan programa konuk olan şarkıcı Yusuf Güney'in uyuşturucu, uyarıcı içerdiği belirlenen bir çayı özendirdiği tespit edildi.
Güney, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal