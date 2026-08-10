Simge Sağın, Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu
Şarkıcı Simge Sağın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında 100. Yıl Kent Parkı'nda konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya hayranları telefon ışıklarıyla eşlik etti. Festivalde ayrıca sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da devam ediyor.
Şarkıcı Simge Sağın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Yeşilyurt ilçesindeki 100. Yıl Kent Parkı'ndaki alanda düzenlenen konserde sahne alan şarkıcı Simge, hayranlarıyla buluştu.
Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu.
Katılımcılar da telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.
Festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları devam ediyor.
Kaynak: AA