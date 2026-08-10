Haberler

Simge Sağın, Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Simge Sağın, Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Simge Sağın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında 100. Yıl Kent Parkı'nda konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya hayranları telefon ışıklarıyla eşlik etti. Festivalde ayrıca sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da devam ediyor.

Şarkıcı Simge Sağın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Yeşilyurt ilçesindeki 100. Yıl Kent Parkı'ndaki alanda düzenlenen konserde sahne alan şarkıcı Simge, hayranlarıyla buluştu.

Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu.

Katılımcılar da telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.

Festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları devam ediyor.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak

Uzun süredir beklenen düzenleme geçti! Maaşlar artacak
Fatih Erbakan, partisinin 'çerçeve yasa' kararını açıkladı

Erbakan'dan "çerçeve yasa" kararı
Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada

Neler oluyor orada? Kameralara böyle yakalandı
Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi

Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi

Şaka fotoğrafı Yargıtay'dan döndü: Hapis cezası onandı

Üniversite öğrencilerinin fotoğraf şakası hapis cezasıyla sonuçlandı
Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi

İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi
Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir

Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir