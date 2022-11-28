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Şarkıcı Sıla'nın babası hayatını kaybetti

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Şarkıcı Sıla'nın babası hayatını kaybetti

ŞARKICI Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu (73), İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ŞARKICI Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu (73), İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Denizlili şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun bir ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi gören babası Şükrü Gençoğlu, bugün hayatını kaybetti. Şükrü Gençoğlu'nun cenazesinin yarın Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Güncel Haberler

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