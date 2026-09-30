Şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı, sermaye piyasası soruşturmasında evi arandı

Şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı, sermaye piyasası soruşturmasında evi arandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası soruşturması kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Özalp'in evinde Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince arama yapıldığı, Muhammet Yarız'a ait belgeleri bulundurduğu iddiasıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Polis ekiplerinin Özalp'in evinde arama gerçekleştirdiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, şarkıcı Nil Özalp'in, Muhammet Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin bugün gözaltına alınan Özalp'in evinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama gerçekleştirildiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı