Hande Yener Hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret Soruşturması Başlatıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Hande Yener hakkında, 2025'teki konserinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Yener'in ifadesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınacak.

MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şarkıcı Hande Yener hakkında, geçen yıl Muğla'da verdiği konser sırasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği iddia edilen sözleri nedeniyle, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Hande Yener, 15 Mayıs 2025'te Muğla'da konser verdi. Konser sırasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve "Bu devri çok güzel devireceğiz" dediği iddia edildi. Bir vatandaşın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvurunun ardından, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili adli süreç başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hande Yener hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı. Yener'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Şarkıcının ikametinin İstanbul'da bulunması nedeniyle ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
