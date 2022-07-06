Şarkıcı Hakan Altun Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı - Haberler

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Şarkıcı Hakan Altun Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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Şarkıcı Hakan Altun Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı

Şarkıcı Hakan Altun, Poll Production organizasyonu ile düzenlenen konserde hayranlarıyla bir araya geldi.

Şarkıcı Hakan Altun, Poll Production organizasyonu ile düzenlenen konserde hayranlarıyla bir araya geldi.

Altun, "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı.

Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde usta şarkıcı, "Sen de Ağla", "Bir Telefon", "Seviyoruz Hala", "Ağlamak Yok Yüreğim" ve "Yorgun Yıllarım"ın da aralarında bulunduğu birçok sevilen eser seslendirdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanat dünyasından birçok kişi izleyiciler arasında yer aldı.

"Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında yarın ise Muazzez Ersoy müzikseverlerle buluşacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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