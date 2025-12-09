Haberler

Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada kızı ile arkadaşı gözaltına alındı

Yalova'da 'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltı kararının, yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları iddiasıyla alındığı belirtildi.

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul'da gözaltına alındı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, bir süredir teknik takip altında tutuldukları öne sürülen Gülter ve Ulu'nun, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine İstanbul'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Gülter ve Ulu'nun işlemlerinin ardından Yalova Emniyet Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
