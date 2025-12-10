Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili yakalanan kızı ile arkadaşına "kasten öldürme" suçlaması

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatları açıklamada bulundu.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan bir kişinin daha gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Bilirkişilerin Tut'un düştüğü yerdeki incelemelerini göz önünde bulunduran Başsavcılık, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındayken valizleriyle yakalandıkları belirtilen Gülter ve Ulu'nun, canlandırma sırasında verdikleri ifadeler ile 3 farklı zamanda verdikleri ifadelerin çelişkili olduğunu değerlendirdi.

Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu kişilerle ilgili fiziki ve teknik takip başlatıldı.

Gülter ve Ulu'nun kuvvetli somut delillerin dosyaya girmesiyle "kasten öldürme" suçundan gözaltına alındığı soruşturma kapsamında gizlilik kararı da verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, titiz çalışma yürüttüklerini belirterek, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri." ifadelerini kullandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğüne gelerek müvekkilleri Gülter ve Ulu ile görüşen avukatlar, müdürlük binası önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Avukat Aycan Sevsay, kamuoyunun da bildiği üzere müvekkillerinin dün gece itibarıyla gözaltına alındığını hatırlattı.

Dosyaya gizlilik kararının getirildiğini anlatan Sevsay, şöyle konuştu:

"Bu nedenle bilirkişi raporu ile ses analiz raporunun dosyaya girip girmediğini bilemiyoruz. Uzun bir bekleyişin sonunda müvekkillerimiz ile emniyette görüşmelerimizi sağladık. Kendileri bu aşamadan sonra ifade için savcılığa sevk edilecekler. Dosyayla ilgili gereken açıklamayı savcılık da yapmıştır. Beklenen raporlar dosyaya girdikten sonra biz de gerekli açıklamayı yapacağız."

Avukat Rahmi Çelik ise müvekkillerinin net bir şekilde kaçma şüphesinin olmadığını savunarak, "Bu hususu özellikle belirtmek istiyoruz. Müvekkilimin barınacak yeri olmadığından geçici süreliğine arkadaşının evine gitmiştir konu bundan ibarettir." dedi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiği Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinde bugün inceleme yaptı.

Olay

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti.