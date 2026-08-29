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Funda Arar Isparta'da Zafer Bayramı Konseri Verdi

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Şarkıcı Funda Arar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Isparta'da konser verdi.

Şarkıcı Funda Arar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Isparta'da konser verdi.

Isparta Belediyesinin düzenlediği kutlama etkinlikleri dolayısıyla Funda Arar, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda müzikseverlerle buluştu.

Alanı dolduran çok sayıda vatandaş, sanatçıya şarkılarında eşlik etti.

Isparta Belediye Başkan Vekili Musa Macit, Arar'a, Isparta'ya özgü gül sepeti hediye etti.

Kaynak: AA
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