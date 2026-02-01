Fatih Ürek, Alkışlar Eşliğinde Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Tedavi gördüğü hastenede 59 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen törenle alkışlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Törende, Fatih Ürek'in kardeşleri Sevil Ürek ve Nurgül Fırat, tabuta sarılarak göz yaşlarına boğuldu.

15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan sanatçı Fatih Ürek, yaklaşık üç buçuk ay süren tedavi sürecinin ardından 59 yaşında hayatını kaybetti. Fatih Ürek için bugün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Fatih Ürek'in kardeşleri Sevil Ürek, Nurgül Fırat ve yakınlarının yanı sıra Seda Sayan, Petek Dinçöz, Yonca Evcimik, Gülben Ergen, Demet Akalın, Ali Şan, müzisyen ve besteci Selam Şahin'in de aralarında bulunduğu sanat ve medya dünyasından bir çok ünlü isim katıldı.

Fatih Ürek'in kardeşleri Sevil Ürek ve Nurgül Fırat, tabuta sarılarak göz yaşlarına boğuldu.

"Çocukluğumdan beri tanıyordum"

Cenaze töreni öncesi konuşan şarkıcı Petek Dinçöz, "Söyleyecek bir şey yok. Mekanı cennet olsun. Işıklar içinde uyusun. Çok iyi bir insandı, merhametliydi. Çocukluğumdan beri tanıyordum. En son beraber sahne almıştık" dedi.

"Ölmeden bir gün önce rüyamda görmüştüm"

Şarkıcı Yonca Evcimik de "Çok eski dostumdu. Hatta İstanbul'a gelmesine bile vesile olmuştum. Hayat böyle işte. Biz biliyor muyuz buradan çıkınca ne olacağımızı? Onun için hayatı doya doya güzel güzel yaşamak lazım. Hiçbir şeyi ertelemeden, bundan bunu anlıyorum ben. Ölmeden bir gün önce rüyamda görmüştüm. Ondan önce de Tanyeli'nin kırkında karşılaşmıştık. Ara sıra mesajlaşıyorduk. Rüyamda da kalktık ayağa, sarıldık, öpüştük, koklaştık. Sabah uyandım, ablama dedim, ya geliyor, ya gidiyor. O kadar canlı bir rüyaydı. Yolu açık olsun" diye konuştu.

Alkışlarla uğurlandı

Ürek'in cenazesi, namazın ardından alkışlar eşliğinde cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü. Fatih Ürek, Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.