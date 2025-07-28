Şarkıcı Dilan Çıtak Gözaltına Alındı, Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Şarkıcı Dilan Çıtak Gözaltına Alındı, Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, polisin dur ihtarına uymadığı öne sürülen Çıtak'ın aracını polis memurunun üzerine sürmesiyle başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çıtak, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Çıtak, "görevli memura tehdit", "görevli memura görevini yaptırmama" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan Çıtak, adliye çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir." ifadesini kullandı.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda emniyet şeridinde seyreden Dilan Çıtak, dün polis ekibinin "dur" ihtarına uymamış, aracını polis memurunun üzerine sürdüğü öne sürülmüştü.

Havaya ateş açılarak durdurulan, bir süre de araçtan inmeyen Çıtak, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Babası AKP’li olmasaydı acaba neler gelirdi başına? Bu ülkenin adaleti yalnızca suçsuz ve masum insanlarına işliyor. Aksini iddia eden varsa yorum yazsın.

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