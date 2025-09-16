Haberler

Sarıyer Hastanesinde Sağlık Çalışanlarına Saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum acil servisinde nöbetçi doktor ve sağlık çalışanları hasta ve hasta yakınları tarafından darbedildi. İstanbul Tabip Odası, saldırıyı kınayarak sağlıkta şiddetle mücadele edeceklerini açıkladı.

(İSTANBUL)- Sarıyer Hamidiye Eftal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum acil servisinde nöbetçi Dr. Ayşenur Kundak ile nöbetçi hemşireler ve hastane personeli, hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. İstanbul Tabip Odası, saldırıyı kınayarak  "Sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Sarıyer Hamidiye Eftal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Ayşenur Kundak, kayıt açtırmadan ilaç isteyen hastaya, acil bir durum varsa kayıt açtırıp muayeneye gelmesi gerektiğini belirterek, hastadan durumu acil değilse odadan çıkmasını istedi. Odadan çıkmak istemeyen hasta ve hasta yakınları Dr. Ayşenur Kundak ve sağlık çalışanlarını darbetti. Yaralanan Dr. Ayşenur Kundak ve sağlık çalışanları tedavi altına alındı.

Saldırıyı kınayan İstanbul Tabip Odası, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Tabip Odası Sosyal Medya Hesabından yaptığı açıklamada "Sarıyer Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi'nde nöbetçi olan Dr. Ayşenur Kundak ile birlikte nöbetçi hemşireler ve hastane personeli hasta ve hasta yakını tarafından darp edildi. Saldırıda yaralanan meslektaşımıza ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisi olacağız, sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

Kaynak: ANKA / Güncel
Efsane futbolcu Luis Figo'nun 52 yaşında attığı gol olay oldu

52 yaşında rakibin belini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyüledi

Hande Erçel Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.